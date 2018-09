Topman tv-zender CBS weg na nieuwe beschuldigingen seksueel wangedrag

De topman van de Amerikaanse omroep CBS, Les Moonves, stapt met onmiddellijke ingang op. Aanleiding is een artikel waarin hij door nog eens zes vrouwen wordt beschuldigd van seksueel wangedrag.

Moonves, een van de machtigste mensen in de Amerikaanse tv-wereld, kwam eind juli al in opspraak toen vrouwen hem in The New Yorker betichtten van seksuele intimidatie. Datzelfde tijdschrift kwam gisteren met nieuwe getuigenissen.

De zes vrouwen die in het stuk aan het woord komen, zeggen onder meer dat Moonves hen heeft gedwongen tot seksuele handelingen. De beschuldigingen gaan over een periode van begin jaren 80 tot begin jaren 00.

Afkoopsom

De 68-jarige Moonves ontkent iets fout te hebben gedaan, maar ruimt nu toch het veld. Er is een afkoopsom overgekomen van naar verluidt 100 miljoen dollar. Die wordt volgens CBS pas uitbetaald als een inmiddels opgestart onafhankelijk onderzoek de voormalige topman vrijpleit.

CBS en Moonves hebben afgesproken 20 miljoen dollar te doneren aan groeperingen die de #MeToo-beweging steunen.