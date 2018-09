Amnesty: Curaçao schendt mensenrechten bij detentie Venezolanen

Curaçao schendt mensenrechten door gevluchte Venezolanen bij aankomst direct vast te zetten en hun vervolgens geen kans te bieden asiel aan te vragen. Dat is in strijd met het internationale recht op bescherming, schrijft mensenrechtenorganisatie Amnesty International in een rapport. De kwestie is actueel omdat steeds meer mensen Venezuela ontvluchten vanwege de diepe economische crisis.

De omstandigheden in de barakken in Curaçao waar de Venezolanen worden vastgezet zijn volgens Amnesty "erbarmelijk". Er is sprake van overvolle cellen, een gebrek aan privacy, slechte hygiëne en onvoldoende bedden. Ook kreeg de organisatie verhalen te horen over uitbuiting en mishandeling tijdens arrestatie en detentie.

Mensenrechtenschendingen

Amnesty schrijft in de aanbevelingen van het rapport dat Venezolanen toegang moeten krijgen tot een eerlijke asielprocedure en benadrukt vreemdelingendetentie alleen in te zetten als uiterst middel.

Omdat Curaçao valt onder het Nederlandse koninkrijk, roept Amnesty ook Nederland op om verantwoordelijkheid te nemen. "Curaçao en het Koninkrijk der Nederlanden moeten er samen voor zorgen dat deze mensenrechtenschendingen onmiddellijk stoppen", aldus directeur Nazarski van Amnesty in Nederland.

Honger

Curaçao heeft al jaren te maken met een vluchtelingenstroom uit Venezuela. Die neemt almaar toe nu het Zuid-Amerikaanse land gebukt gaat onder een diepe crisis. Er is in Venezuela onder meer een structureel gebrek aan voedsel. Mensen vluchten voor een beter perspectief elders of uit angst vervolgd te worden door de regering-Maduro.

Vorige maand schatte VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR dat in de afgelopen jaren zo'n 2,3 miljoen mensen het land hebben verlaten. Naar schatting verblijven er tussen de 5000 en 15.000 Venezolanen illegaal op Curaçao. Het eiland telt in totaal ruim 160.000 inwoners.