Italiaanse regering wil koopzondagen weer beperken

Als het aan de Italiaanse regering ligt, wordt het dit jaar nog vrijwel onmogelijk om op zondag te winkelen in grote winkelcentra. Vice-premier Di Maio van de populistische Vijfsterrenbeweging zegt dat hij een einde wil maken aan koopzondagen om zo familietradities te beschermen. Hij werkt aan een wet waarbij winkels slechts een paar zondagen per jaar open mogen zijn.

In 2012 versoepelde de toenmalige Italiaanse premier Monti openings- en sluitingstijden in Italie om zo de economie te stimuleren. Met zijn wet werd het mogelijk voor winkels om 7 dagen per week, 24 uur per dag open te zijn. De vakbonden en de katholieke kerk waren daar fel op tegen, omdat ze vonden dat Italiƫ de traditionele zondagsrust moest behouden.

"Deze liberalisering verwoest Italiaanse families", zegt Di Maio over het beleid van Monti. "We moeten openings- en sluitingstijden weer beperken."

Ook op feestdagen

Italiaanse ondernemers klagen al langer over de in hun ogen oneerlijke concurrentie van grote winkelcentra die op zondagen open zijn. Di Maio wil overigens dat de centra in de toekomst ook op feestdagen dicht blijven.

De vakbonden hebben positief gereageerd op Di Maio's plan. De Italiaanse vereniging van groothandelaren was minder enthousiast. Die beschuldigt Di Maio ervan dat hij zijn oren laat hangen naar de lobby van kleine ondernemers en zegt dat zijn plan miljoenen consumenten gaat duperen.