Identiteit slachtoffer schietpartij Eindhoven bekend

De man die gisteravond in Eindhoven werd doodgeschoten is een 34-jarige man uit de stad. Het slachtoffer werd om 20.00 uur in de wijk Vlokhoven in zijn auto geraakt. De hulpdiensten konden niets meer voor hem doen.

Omroep Brabant schrijft dat getuigen vlak na de schoten twee mannen op de hoek van de straat hebben gezien. Dat was op twintig meter afstand van de auto waarin het slachtoffer zat. De politie is op zoek naar deze mannen.

De vermoedelijke dader is volgens de politie een man met een Turks of Marokkaans uiterlijk van begin 50. Hij heeft grijszwart haar, een snor en een gezet postuur.

De politie heeft luchtfoto's gemaakt om de plek van de schietpartij en de omgeving in kaart te brengen. De auto van het slachtoffer is weggetakeld en wordt onderzocht door forensisch rechercheurs.