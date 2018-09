'Griekenland pakt twee Turkse militairen op'

Het Griekse leger heeft twee Turkse militairen opgepakt die de grens illegaal zouden zijn gepasseerd. Dat meldt het Amerikaanse persbureau AP op basis van een bron in het Griekse leger.

De twee zouden zijn opgepakt in het noordoosten van Griekenland. Griekse media berichten dat er geschoten is bij de confrontatie, maar dat wordt door de bron van AP tegengesproken.

Hoe de twee Turken de grens met Griekenland zijn gepasseerd en waarom wordt onderzocht. Ook is niet bekend welke rang de twee militairen hebben. Het Griekse leger onderzoekt of er nog meer Turkse militairen de grens zijn gepasseerd.

Turkije pakte in maart twee Griekse soldaten op. Volgens Athene waren de twee per ongeluk van hun route afgeweken terwijl ze op patrouille waren langs de grens met Turkije. Ze werden vorige maand vrijgelaten.

In Griekenland zitten acht Turkse militairen die Turkije uitgeleverd wil zien. De mannen vluchtten naar Griekenland na de mislukte staatsgreep in Turkije in 2016. De Griekse rechter heeft hun uitlevering tegengehouden omdat wordt gevreesd dat ze geen eerlijk proces krijgen in Turkije.