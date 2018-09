VN-mensenrechtenchef wil dat Egypte afziet van doodstraffen demonstranten

VN-mensenrechtenchef Michelle Bachelet roept Egypte op de doodstraffen terug te draaien van 75 demonstranten die in 2013 betrokken waren bij een zitprotest in Caïro. Volgens Bachelet is er sprake geweest van een oneerlijk proces. Ze had verder kritiek op het feit dat leden van de ordetroepen, die het protest gewelddadig neersloegen, niet zijn berecht.

Eind juli werden de demonstranten al veroordeeld in een massaproces en gisteren bevestigde de rechtbank in Caïro dat vonnis. Bachelet waarschuwt dat het een "ernstige en onomkeerbare gerechtelijke dwaling" zou zijn als de doodvonnissen worden uitgevoerd. Er is nog een beroep mogelijk tegen de uitspraak van gisteren.

Onder de veroordeelden zijn prominente islamitische leiders en vooraanstaande leden van de Moslimbroederschap. Die beschouwt Egypte sinds eind 2013 als een terroristische organisatie. Veel van de leden zijn dan ook veroordeeld op basis van terreurgerelateerde aanklachten.

Sit-in

Het zitprotest van 2013 was een reactie op de afzetting van president Morsi. Morsi werd in 2012 gekozen tot president, nadat zijn voorganger, de dictator Mubarak, een jaar eerder ten val was gebracht door een opstand. Nadat er in 2013 massaprotesten waren uitgebroken tegen Morsi werd hij afgezet door toenmalig legerleider en huidig president Sisi.

Volgens Human Rights Watch kwamen zeker 817 mensen om het leven toen het leger de sit-in op bloedige wijze beëindigde. Daarna werden ruim 700 mensen aangeklaagd. Naast de 75 doodstraffen heeft de rechtbank in Caïro gisteren ruim 600 mensen veroordeeld tot gevangenisstraffen.