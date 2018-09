Campinggasten Bladel na dodelijke caravanbrand: 'Vorig jaar stonden we nog naast ze'

Haar man Wim dacht bij de knallen aan schoten van jagers. "Zoiets gebeurt hier weleens, maar dan rond 06.00 of 06.30 uur 's ochtends. Dit was midden in de nacht en het werd heviger. Toen hoorde ik gegil en een explosie."

Volgens de man was er geen paniek. "Nee, vooral machteloosheid. Verbazing. Hoe is dit mogelijk? Dit kan niet."

'Een grote familie'

Ans en Wim kenden de omgekomen man en vrouw goed. "Dit is het zesde of zevende jaar dat wij op dit veldje kamperen", vertelt Ans. "We kennen elkaar hier allemaal. Op dit veldje zijn we een grote familie. Vorig jaar stonden we nog naast deze mensen met onze caravan. Zij kampeerden hier ook al vijftien jaar."

Wim benadrukt dat het personeel van De Achterste Hoef de campinggasten ontzettend goed heeft opgevangen na de brand. "Alle lof. We hebben allemaal koffie gekregen 's ochtends en een ontbijtje", vult Ans aan. "Dat was erg fijn. Er heerst grote verslagenheid, maar onderling proberen we elkaar op te vangen."

Impact

De burgemeester van Bladel heeft vanochtend de camping bezocht om de eigenaar en de gasten te ondersteunen. "Mijn medeleven gaat uit naar de familie en vrienden van de slachtoffers. Maar ook naar de overige campinggasten, die op de camping stonden en de brand hebben meegemaakt. Dat heeft veel impact op hen gehad", aldus burgemeester Maas in een verklaring.

"Wij voelen de verslagenheid die er heerst en hopen dat de gasten in de komende periode het hele gebeuren een plaats kunnen geven."