Europa deze week: immigratie en brexit als twistappels

Ook brexit is zo'n slepend dossier, waar wel hard aan wordt gewerkt, maar waar nog geen goede regeling voor in zicht is. De EU en de Britse regering bleven de afgelopen maanden fundamenteel van mening verschillen over een aantal belangrijke bepalingen van het uittredingsverdrag. Zo willen de Britten wel vrij verkeer van goederen maar niet van personen. En dat kan niet, zegt EU-onderhandelaar Barnier.

Het grootste probleem lijkt te liggen binnen de Britse Conservatieve Partij. Met wat voor voorstellen premier May ook komt, er is altijd een grote groep binnen haar Lagerhuisfractie, die het er oneens mee is. En daarmee is de verdeeldheid binnen de Conservatieve partij ook de komende maanden in feite een probleem voor heel Europa.