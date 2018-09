Schapen Leeuwarden gaan ervandoor na afsteken vuurpijlen

In Leeuwarden is gisteravond een kudde schapen ontsnapt uit een weiland nadat er in de buurt vuurwerk werd afgestoken. De 200 dieren stonden vlakbij een wijk waar een buurtfeest werd gehouden.

Omrop Fryslân schrijft dat de schapen ervandoor gingen toen er vuurpijlen werden afgeschoten. Korte tijd later stond de kudde een paar honderd meter verderop te grazen bij een appartementencomplex.

Agenten hielden een oogje op de dieren en rond 22.00 uur stonden alle schapen weer in hun eigen afgesloten weiland.