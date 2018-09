Wekdienst 9/9: Zweden naar de stembus en drummen op het strand

En dan nog dit:

Het was het eerste relletje rondom de nieuwe Amerikaanse president in 2017: de discussie over de bezoekersaantallen bij de inauguratie van Donald Trump op 20 januari. Een fotograaf die officiële foto's van het evenement maakte, heeft nu toegegeven dat hij de foto's heeft bewerkt na een persoonlijke bemoeienis van Trump. Dat meldt The Guardian op basis van onderzoeksdocumenten.

De fotograaf sneed de foto's af waar de menigte eindigde op de foto, zodat het leek alsof het drukker was. Dat deed hij nadat Trump een nieuwe serie foto's vroeg op de eerste ochtend van zijn presidentschap. In de onderzoeksdocumenten die The Guardian in handen heeft, wordt gesproken over telefoontjes die ochtend tussen Trump, Spicer en The National Park Service (die de foto's maakte).