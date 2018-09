Twee mensen zwaargewond bij aanrijding in Groningen, bestuurder doorgereden

In Groningen zijn vannacht een man en een vrouw zwaargewond geraakt toen ze werden aangereden door een auto. De bestuurder is doorgereden.

De aanrijding was in de Bornholmstraat, die langs een industrieterrein loopt. In de buurt was een festival gehouden; mogelijk hadden de slachtoffers dat bezocht, zegt een politiewoordvoerder. Ze zouden op de fiets hebben gezeten toen ze werden aangereden.

Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. Ze worden naar het ziekenhuis gebracht.

Veel mensen zagen de aanrijding gebeuren. Zij worden ondervraagd. De politie is op zoek naar de bestuurder en naar de auto. Het gaat om een witte of beige Volvo met vermoedelijk een grote barst in de voorruit.