Reinbert de Leeuw krijgt oeuvreprijs Prins Bernhard Cultuurfonds

De Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs gaat dit jaar naar de dirigent en componist Reinbert de Leeuw. Hij kreeg dat te horen tijdens een concert ter ere van zijn 80ste verjaardag in het Muziekgebouw aan 't IJ in Amsterdam. Aan de prijs is een bedrag verbonden van 150.000 euro.

Volgens het Prins Bernhard Cultuurfonds is De Leeuw van grote artistieke betekenis voor de muzieksector en in het bijzonder voor de eigentijdse muziek in binnen- en buitenland. "Als pianist, componist, inspirator en dirigent is hij een baanbreker en voorvechter voor nieuwe muziek."

Twee keer 75.000 euro

De prijs wordt op 26 november uitgereikt. De Leeuw mag de helft van het toegekende bedrag vrij besteden, de andere 75.000 euro is het startkapitaal voor een door hem op te richten cultuurfonds.

De oeuvreprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds gaat elk jaar naar een persoon of instelling die zich "op uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor cultuur of natuur". Vorig jaar ging hij naar schrijver Geert Mak. Andere vorige laureaten zijn architect Francine Houben, theaterregisseur Johan Simons en cineast Anton Corbijn.

Zilveren Medaille

De Leeuw is onder meer de oprichter van het Schönberg Ensemble, waarmee hij al ruim veertig jaar muziek van moderne componisten toegankelijk maakt voor een groot publiek. Verder verwierf hij als pianist faam met zijn opnamen van werken van Erik Satie.

Voor zijn werk ontving De Leeuw veel onderscheidingen en prijzen. Zo is hij Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Een Grammy Award liep hij begin dit jaar mis.

De Leeuw kreeg tijdens de aan hem gewijde avond van burgemeester Halsema ook de Zilveren Medaille van de stad Amsterdam. Die wordt toegekend aan mensen die de naam van Amsterdam op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied naar buiten hebben uitgedragen.