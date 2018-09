Moeder Howick en Lili: 'Het is onverwacht, ik heb er geen woorden voor'

"Tuurlijk ben ik blij dat ik mag blijven", reageert Howick in het telefoongesprek met zijn moeder, dat door de krant is opgenomen. "Ik ben net tien minuten thuis. Ik wist er niets van en onderweg naar huis zeiden mensen dat we mochten blijven. Ik wist daar niets van. En toen ik thuis kwam, hoorde ik het zeker."

De moeder is emotioneel, zo is te zien in de video. Ze vraagt hoe het met Lili gaat. "Eeh", klinkt het. "Waarom ben je zo verdrietig?", vraagt moeder Armina. "Ben ik niet", zegt Lili.

De moeder vraagt zich op het moment van de opname af of de kinderen het nieuws ook echt geloven. "Ze geloven het nog steeds niet", zegt ze. "Ik geloof het wel, maar ik moet het nog laten bezinken. Het is onverwacht. Ik heb er geen woorden voor. Lili heeft tijd nodig."

Of de moeder ook naar Nederland komt is niet duidelijk. Aan het NOS Jeugdjournaal laat ze weten dat ze "zo snel mogelijk naar Nederland wil" om bij haar kinderen te zijn. "De advocaten weten nog niet of en hoe we dat kunnen regelen. We gaan kijken of we een zaak kunnen starten, maar dat is nog onduidelijk. Ik ben blij dat mijn kinderen kunnen blijven, dat is het belangrijkst. Ik wil dat ze nu even rust krijgen."

Kwijt

Het zag er lang naar uit dat Lili en Howick vandaag op het vliegtuig naar Armeniƫ zouden worden gezet. Tien jaar lang hebben ze geprobeerd asiel aan te vragen, maar keer op keer werd de aanvraag afgewezen. Vannacht liepen de twee kinderen weg uit het huis in Wijchen waar ze verbleven.

Staatssecretaris Harbers besloot vandaag gebruik te maken van zijn discretionaire bevoegdheid, waardoor de kinderen toch in Nederland mogen blijven. Het precieze hoe en waarom daarvan is onduidelijk.

"Actuele ontwikkelingen die zich in deze zaak de afgelopen uren hebben voorgedaan hebben er echter toe geleid dat het welzijn en de veiligheid van de kinderen niet meer voldoende kunnen worden gewaarborgd", schreef het ministerie van Justitie en Veiligheid in een verklaring.

De twee kinderen zijn vanmiddag in goede gezondheid gevonden in Wijchen.