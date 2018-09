Dode bij schietpartij Eindhoven

In Eindhoven is een dode gevallen bij een schietpartij. Volgens Omroep Brabant gaat het om een liquidatie. De schietpartij was rond 19.45 uur in de wijk Vlokhoven, in Eindhoven-Noord. Een man in een auto zou meerdere keren zijn beschoten.

De hulpdiensten hebben het slachtoffer lange tijd geprobeerd te reanimeren, maar dat is niet gelukt. De politie heeft een vermoeden wie het slachtoffer is, maar zijn identiteit is officieel nog niet vastgesteld.

Dader

De dader ging er na de schietpartij vandoor. Hij is nog spoorloos. De politie heeft onder meer met een helikopter naar hem gezocht.

Volgens de politie is de vermoedelijke dader een man met een Turks of Marokkaans uiterlijk van begin 50. Hij heeft grijszwart haar, een snor en een gezet postuur.