Howick en Lili: de kinderen die toch niet worden uitgezet

Burgemeester Bolsius van Amersfoort, de gemeente waarin Howick en Lili woonden, zegt bij Nieuwsuur dat het bij de rechtsstaat hoort. "Je kunt hier procedure op procedure volgen. We kunnen niet de hele wereld opvangen, dat is duidelijk. En rechters blijven bij de juridische werkelijkheid. Maar waar trek je de grens?"

Hij vervolgt: "Als je die trekt bij vijf jaar verblijf, krijg je problemen met mensen die hier vier jaar en elf maanden zitten. Het beleid is één, de rechtsstaat is twee, de Raad van State is drie, maar uiteindelijk gaat het om mensen. Wat we ons moeten afvragen is, willen we dat kinderen rechten hebben?"

VVD kwetsbaar

Fresen denkt dat met name de VVD kwetsbaar is in deze discussie. "Links zal pleiten voor een ruimer kinderpardon, rechtse partijen zullen zeggen dat dwarsliggen blijkbaar wordt beloond. Staatssecretaris Harbers zal van alle kanten worden aangevallen."

Vaak komen dit soort bijzondere zaken overigens niet voor. In ieder geval niet in de publiciteit, zegt Winkel. "We kennen ze inderdaad bijna niet. Het is ook niet in je belang om de publiciteit op te zoeken. Want doe je dat, dan plaats je de staatssecretaris voor het blok. Bij een negatieve beslissing kan je het beter achter de schermen proberen. Dat heeft meestal meer succes."

Dit zijn de eerste reacties vanuit Den Haag: