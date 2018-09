Vliegveld Basra met raketten bestookt, gewelddadige protesten in Irak

Het vliegveld van de Iraakse stad Basra is bestookt met drie raketten, na een nacht van protesten tegen de politieke elite die corruptie wordt verweten. Volgens de autoriteiten misten de raketten doel. Wie erachter zit, is niet duidelijk. Het consulaat van de Verenigde Staten is naast het vliegveld.

Basra is al vijf dagen het toneel van gewelddadige protesten tegen de hoge werkloosheid en de slechte staat van de infrastructuur. De op één na grootste stad van Irak met twee miljoen inwoners heeft maar een paar uur per dag elektriciteit en nauwelijks veilig drinkwater. Duizenden mensen zijn ziek geworden door vervuild drinkwater. Inwoners verwijten de autoriteiten corruptie en wanbestuur.

Iraans consulaat

Demonstranten hebben onder meer overheidsgebouwen in brand gestoken en wegen geblokkeerd. De afgelopen dagen zijn bij de protesten zeker elf doden en tientallen gewonden gevallen.

Gisteren bestormden betogers in Basra het Iraanse consulaat. Ze verwijten Iran te veel invloed te hebben op de politiek in Irak. Die politiek verkeert in een chaos, waarbij twee kampen vechten om de macht.

Het ene kamp wordt geleid door Al-Sadr, die samenwerkt met demissionair premier Abadi, een bondgenoot van de VS. Het andere kamp staat onder leiding van ex-premier Al-Maliki. Die wordt gesteund door Iran.