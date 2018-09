Eerste frontale aanval Obama op Donald Trump

Democraten hebben het Obama in de voorbije periode kwalijk genomen dat hij zich na zijn presidentschap nauwelijks heeft uitgelaten over de actuele politiek. Aan die zwijgzaamheid kwam gisteravond een eind toen hij de Republieken verweet dat ze de democatie niet beschermen en dat ze de president zijn gang laten gaan. Nu de Republikeinen dat nalaten, is het woord aan kiezers, zei Obama.

President Trump reageerde op een verkiezingsbijeenkomst in North Dakota op de speech van Obama. "Hebben jullie het gezien? Neem me niet kwalijk, maar ik viel erbij in slaap. Hij slaagt er uitstekend in om je in slaap te doen vallen."