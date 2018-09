Honderd viervoeters vanaf vanavond in de schijnwerpers in Leeuwarden

Muziek- en toneelvoorstelling De Stormruiter, de grootste Nederlandse theaterproductie van 2018, gaat vanavond in première. Meer dan honderd glanzende paarden spelen de hoofdrol in het toneelstuk dat in totaal 22 keer zal worden opgevoerd in het WTC in Leeuwarden, Culturele Hoofdstad van 2018.

In De Stormruiter, gebaseerd op de roman Der Schimmelreiter van Theodor Storm uit 1888, speelt Jelle de Jong (Dokter Deen, Michiel de Ruyter) de rol van dijkgraaf Hauke Haien die vecht tegen het water. Hij heeft maar één doel voor ogen: een dijk bouwen. Maar tijdens een zondvloed breekt de dijk en samen met zijn paard wordt Haien opgeslokt door het water.

Dressuurruiter Judith Pietersen is met haar Friese hengst Limited één van de vele ruiters die meedoen aan de muziek- en toneelvoorstelling. In deze video vertelt Judith over de bijzondere voorstelling.