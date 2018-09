Binnenvaartschip en speedboot botsen bij Amsterdam; zeven gewonden

Bij Amsterdam is een speedboot op een binnenvaarttanker gebotst. Daarbij zijn zeven gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde vannacht bij de monding van het Amsterdam-Rijnkanaal met het IJ.

Volgens de politie zaten er zeven mensen in de speedboot. "Twee mensen zijn behandeld door ambulancepersoneel, de andere opvarenden liepen wat blauwe plekken en kneuzingen op."

De speedboot zou met hoge snelheid hebben gevaren en flinke schade hebben opgelopen. Volgens NH Nieuws zoekt de politie getuigen die iets van de aanvaring hebben gezien.

De politie onderzoekt of de schipper van de speedboot te veel had gedronken. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.