75 doodvonnissen in Egypte vanwege zitprotest bevestigd

Een rechtbank in Caïro heeft de vonnissen van 75 terdoodveroordeelden bevestigd. Eind juli veroordeelden rechters de tientallen personen in een massaproces al voorlopig tot de doodstraf vanwege hun deelname aan het zitprotest in Caïro in augustus 2013. De grootmoefti moest die veroordelingen nog goedkeuren. Dat is inmiddels gebeurd.

Onder de veroordeelden zitten prominente islamitische leiders en hooggeplaatsten binnen de Moslimbroederschap. Het hoofd van de politiek-religieuze beweging, Mohammed Badie, kreeg een levenslange gevangenisstraf. In Egypte wordt de Moslimbroederschap sinds eind 2013 beschouwd als een terroristische organisatie. Veel van de verdachten zijn daarom veroordeeld op basis van terreurgerelateerde aanklachten.

De veroordeelden hebben nog wel de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen hun straf.

Bloederig

Het geweldloze zitprotest van vijf jaar geleden was bedoeld als steun voor Mohamed Morsi, de president die toen net was afgezet door het leger met aan het hoofd de huidige president Abdel Fattah al-Sisi. Ordetroepen maakten op bloedige wijze een einde aan het protest.

Volgens Human Rights Watch kwamen er zeker 817 mensen om het leven toen het leger de demonstranten aanviel. Na het protest werden er ook nog eens ruim 700 mensen aangeklaagd.

Shawkan

Onder hen zat fotojournalist Mahmoud Abu Zaid, beter bekend onder de naam "Shawkan". Hij kreeg een gevangenisstraf van vijf jaar die vandaag eveneens werd bevestigd. Sinds 2013 zat Shawkan in hechtenis, waardoor hij zijn straf heeft uitgezeten. Hij komt "binnen een paar dagen" vrij, aldus zijn advocaat.

Rena Netjes, een Nederlandse journaliste die in 2014 in Egypte nog bij verstek werd veroordeeld tot tien jaar cel, noemde in het NOS Radio 1 Journaal de vrijlating van Shawkan "een fantastisch mooie stap". Ze plaatst wel meteen een kanttekening: "Hij is er nog niet helemaal vanaf. Hij moet zich de komende vijf jaar elke dag melden op politiebureau."