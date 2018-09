Neergestoken presidentskandidaat: 'Ik hield hier al rekening mee'

"Ongeacht wat je van hem vindt, dit heeft hij niet verdiend", zei een van zijn aanhangers. "Dit zal zijn kans om de verkiezingen te winnen vergroten, omdat mensen zo alleen maar sympathie voor hem krijgen."

De verdachte van de steekpartij werd snel opgepakt, maar kreeg voor zijn arrestatie een flink pak slaag van aanhangers van Bolsonaro. In een video zei de verdachte dat God hem opdroeg om Bolsonaro neer te steken.

Volgens Braziliaanse media is de 40-jarige verdachte iemand die op Facebook erg kritisch was over de plannen van Bolsonaro. Van 2007 tot 2014 was hij lid van de linkse PSOL-partij. Volgens zijn familie, die geen contact meer met hem heeft, heeft de man psychische problemen en is hij erg religieus.

Populair

De eerste ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen is over vier weken, maar de kans dat Bolsonaro, die bovenaan staat in de peilingen, nog campagne gaat voeren, is klein, denkt zijn zoon Flavio. "Waarschijnlijk zal hij niet meer de straat opgaan. Maar wij kunnen dat wel."

De presidentskandidaat, die soms wordt vergeleken met de Amerikaanse president Trump en met de Filipijnse president Duterte, heeft zijn populariteit vooral te danken aan zijn standpunt dat er veel harder moet worden opgetreden tegen criminaliteit. Ook stelt Bolsonaro zich hard op tegenover corruptie.