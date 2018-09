Houthi-rebellen blijven weg bij vredesoverleg over burgeroorlog Jemen

Het is niet gelukt om afgevaardigden van de Houthi-rebellen aan tafel te krijgen bij het eerste vredesoverleg over de burgeroorlog in Jemen in twee jaar. Wel zijn er afspraken gemaakt over de evacuatie van gewonden uit Sanaa. Dat meldde speciale VN-gezant Martin Griffiths op een persconferentie, nadat hij drie dagen had gesproken met een delegatie van de Jemenitische overheid.

Het was volgens hem wel de bedoeling dat de Houthi-rebellen naar Zwitserland zouden afreizen, maar dat is om "verschillende redenen" niet gebeurd. Griffiths wilde geen details geven over het wegblijven van de Houthi's. Een televisiezender van de rebellen berichtte woensdag dat de coalitie die de Houthi's bestrijdt niet toestond dat de delegatie naar Genève zou vliegen.