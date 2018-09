'Afgevallen kandidaten toch in politieopleiding België'

De Belgische politie laat door het tekort aan agenten mensen toe in de opleiding die bij een eerste selectie ongeschikt bleken, schrijft het Vlaamse dagblad De Standaard. Volgens de krant wordt politieke druk op de politie uitgeoefend om de streefcijfers te halen.

Onderzoek van de krant bracht aan het licht dat kandidaten met een crimineel verleden, zoals harddrugsgebruikers en -handelaars en mensen die een gewelds- of verkeersmisdrijf hebben begaan, toch in de opleiding worden toegelaten. Ook komt het volgens de krant voor dat kandidaten die te lage cijfers haalden, de opleiding mogen voortzetten.

De Standaard zegt ook gevallen te kennen van mensen die zijn toegelaten tot de politieopleiding, hoewel ze bij een vorige selectie geweigerd werden wegens leugenachtig gedrag of omdat er banden waren geconstateerd met Syriëgangers.

Het politiereglement schrijft voor dat politiemensen in opleiding van onberispelijk gedrag moeten zijn.

De lat omlaag?

De Belgische politie kampt met een groot tekort aan mankracht. Minister Jambon van Binnenlandse Zaken streeft naar een jaarlijks aantal van 1400 kandidaten voor de politieopleiding.

Jambon zegt dat de lat voor de kandidaten niet lager wordt gelegd, maar betrokkenen spreken dat in de krant tegen. Een bron in de selectiecommissie beklaagt zich erover "dat we constant en massaal onder druk worden gezet om de doelstelling te halen".

Volgens De Standaard is het aantal mensen dat tot de opleiding wordt toegelaten tussen 2014 en 2017 verdubbeld tot 14 procent. Het slagingspercentage op de opleiding is 95 procent.