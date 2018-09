'Dit wordt een vogelparadijs, dat is toch kicken!'

Het doel van de Marker Wadden is om natuur te herstellen. De eilanden moeten voor vogels een broed- en rustplaats worden. Vissen zoals de spiering, zeelt en zeeforel moeten er weer in groten getale voor gaan komen.

Het Markermeer is na het aanleggen van de Afsluitdijk en de Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen 'natuurarm' geworden. De ecologie is achteruit gehold door het ontbreken van getijden en de verandering van zout naar zoet water. "Het is een doodse poel geworden", zegt boswachter André Donker.

Volgens Natuurmonumenten moet het Markermeer veranderen van 'een verstikkende slibdeken in een natuurlijk wetland'. Het meer is op de meeste plaatsen maar maximaal 4 meter diep. Voor dieren is er nagenoeg geen eten te vinden. Dat is volgens boswachter Donker nu al aan het veranderen.