Het koninklijk jachtgebied wordt misschien politiek gevoelige kwestie

Het jachtgebied van de koning, want dat is het Kroondomein Het Loo ook, is onderwerp van een politieke twist geworden. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten (ChristenUnie), heeft de wens van een meerderheid in de Tweede Kamer om het koninklijk natuurgebied voortaan ook in de herfst, de periode van het jachtseizoen, voor het publiek open te stellen naast zich neergelegd.

In een brief aan de Kamer schreef ze afgelopen dinsdag "geen grond" te hebben iets anders te beslissen. Maar niet de minister, koning Willem-Alexander gaat hier over.

Politiek gevoelig

De koning kan daardoor gemakkelijk onderdeel worden van een politiek gevoelige kwestie. Alles wat met dierenwelzijn, en in het bijzonder met de jacht, te maken heeft, kan immers rekenen op de niet aflatende belangstelling van dierenvrienden en dierenactivisten.

De recente gebeurtenissen rond het wel of niet bijvoeren van grote grazers in de Oostvaardersplassen en de groei van de Partij voor de Dieren (PvdD), die in de laatste opiniepeiling op 7 zetels staat, illustreren dat. Herhaaldelijk bepleitte de PvdD bij de bespreking van de begroting van de koning maatregelen om de jacht in het Kroondomein Het Loo te belemmeren of onmogelijk te maken. Daar was geen meerderheid voor.

Femke Merel Arissen (PvdD) gooide het dit jaar echter over een andere boeg. In haar motie repte ze niet over "koninklijke plezierjacht". Ze betoogde slechts dat de "Nederlandse bevolking jaarrond toegang moet krijgen" tot het kroondomein, omdat dit gebied eigendom is van de Nederlandse staat én omdat de staat "jaarlijks honderdduizenden euro's betaalt voor het onderhoud ervan".

De motie-Arissen haalde een Kamermeerderheid. Het kabinet liet deze week echter weten de motie "in het kader van de specifieke keuzes die in het kader van het beheer" van het kroondomein gemaakt zijn niet te kunnen uitvoeren. De bal ligt bij de koning.