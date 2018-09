Wekdienst 8/9: Open Monumentenweekend en Marker Wadden toegankelijk voor publiek

Goedemorgen! Veel cultuur vandaag in Nederland, met het Open Monumentenweekend. Deze ochtend was de uitzetting van de Armeense kinderen Lili en Howick gepland, maar de kinderen zijn momenteel vermist. Het is onduidelijk of de uitzetting vandaag nog doorgaat.

In het zuiden van het land is het droog en schijnt de zon geregeld. In het noorden meer bewolking en af en toe een bui. Het wordt 17 tot lokaal 20 graden.