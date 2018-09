Wekdienst 8/9: Lili en Howick worden uitgezet en Open Monumentenweekend

En dan nog dit

Een vrouw in de Amerikaanse staat Connecticut is zwaargewond geraakt toen ze een dynamietstaaf aanzag voor een kaars en die aanstak. Vanwege een stroomstoring had de vrouw geen licht thuis. Toen ze in de kelder ging kijken, pakte ze in haar veronderstelling een kaars. Toen ze die aanstak, ontplofte het explosief. De moeder raakte zwaargewond in het gezicht en aan haar handen.

Het is niet bekend waarom de dynamietstaaf in het huis lag. Volgens de man van de vrouw hadden ze geen idee dat het er lag.