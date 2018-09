14 dagen cel voor voormalig adviseur Donald Trump

De voormalige campagne-adviseur van president Donald Trump, George Papadopoulos, is veroordeeld tot veertien dagen cel. Hij heeft toegegeven dat hij loog tegen agenten van de FBI die onderzoek deden naar Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen.

George Papadopoulos was tijdens de verkiezingscampagne in 2016 buitenlandadviseur van Trump. Via een of meerdere tussenpersonen had hij contact met de Russen. Een van hen zou de in Londen wonende Maltese hoogleraar Mifsud zijn geweest. Die zei dat de Russen over belastende informatie over Trumps rivaal Clinton beschikten.

Papadopoulos is in januari 2017 door de FBI ondervraagd. Hij loog toen over zijn contact met Mifsud, blijkt uit processtukken.

Aanleiding voor onderzoek

Informatie over Papadopoulos vormde in de zomer van 2016 aanleiding voor de FBI om een onderzoek naar Russische inmenging te starten. Dat onderzoek werd later overgenomen door speciaal aanklager Robert Mueller.

Naast de celstraf van 14 dagen krijgt Papadopoulos ook een werkstraf van 200 uur, wordt hij een jaar lang onder toezicht gezet en moet hij een boete betalen van 9500 dollar.