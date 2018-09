'Amerikaanse rapper Mac Miller (26) overleden na overdosis'

De Amerikaanse rapper Malcolm James McCormick, alias Mac Miller, is op 26-jarige leeftijd overleden, meldt de entertainmentwebsite TMZ. De doodsoorzaak zou een overdosis drugs zijn. De dood van Mac Miller is nog niet door bronnen uit zijn omgeving bevestigd.

Miller was ook bekend als de ex-vriend van Ariana Grande. Zij zou het met hem hebben uitgemaakt omdat hij veel drugs gebruikte. Na de aanslag in Manchester op 22 mei 2017 traden ze samen op bij het benefietconcert ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Hij speelde vorig jaar juli nog in Tilburg op het WOO HAH-festival.

Miller heeft vier albums uitgebracht, twee live-albums, twee ep's en elf mixtapes.