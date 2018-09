Duizenden kinderen geëvacueerd op Krim vanwege chemisch lek

In een dorpje op de Krim, het Oekraïense schiereiland dat in 2014 door Rusland werd geannexeerd, zijn zo'n 4000 kinderen geëvacueerd. In het dorp is een giftige chemische stof uit een titaniumfabriek gelekt. Het zou gaan om zwaveltrioxide.

Inwoners van het plaatsje Armjansk klaagden sinds eind vorige maand over een doordringende, zure lucht. Ook zat er een roestachtige substantie op daken, bomen en auto's.

De autoriteiten hebben daarom besloten om alle kinderen uit het dorp weg te halen en over te brengen naar locaties elders op de Krim. Ze zijn voor twee weken geëvacueerd.

Ook in Oekraïne geeft het lek overlast. Volgens een hoge lokale functionaris zijn 37 grenswachten overgebracht naar het ziekenhuis vanwege het lek.