Huiszoeking bij extreemrechtse Vlamingen

In België zijn huiszoekingen gedaan in het onderzoek naar de jongerenbeweging Schild & Vrienden, die er extreemrechtse ideeën op na blijkt te houden. Een van de doorzoekingen was bij de leider, de student Dries Van Langenhove.

Aanleiding is een reportage van de Vlaamse omroep VRT. Daarin werd duidelijk dat de beweging, met zo'n 190 kernleden, zich naar eigen zeggen gewapend voorbereidt op een rassenstrijd. Het bleek dat de leden in besloten chatsessies racistische, seksistische en gewelddadige standpunten uitwisselen.

In België is geschokt gereageerd op de reportage. Het Openbaar Ministerie kondigde na de uitzending aan dat het een onderzoek instelt. Een woordvoerder zegt bij de VRT dat het OM wil weten of er strafbare feiten zijn gepleegd.

Van Langenhove bevestigt in Het Laatste Nieuws dat de politie bij hem huiszoeking heeft gedaan. Er is onder meer computermateriaal in beslag genomen. De universiteit in Gent waar hij studeert heeft hem geschorst.