Hardwell kiest voor zichzelf: 'Wat een besluit!'

Hardwell had eind 2012 een burn-out. "Ik was echt down en vond helemaal niets meer leuk", vertelde hij in gesprek met het AD.

Suki besloot zelf abrupt te stoppen na een burn-out nadat hij jarenlang overal ter wereld had opgetreden. Met deze ervaring begeleidt hij nu andere artiesten. "Voor de meesten is dit leven nooit een bewuste keuze geweest. Het begon als hobby, uiteindelijk werd het werk en ineens heb je een miljoenenbedrijf waar je te maken krijgt met managers, bookers, contracten, verre reizen. Ze hebben zich nooit bewust afgevraagd: wat is het beste voor mij?"

Geen glamour

Ook Dobbenberg weet als vader van een dj hoe zwaar het artiestenleven is: "Als vader vertel je je kind natuurlijk dat hij lekker moet slapen 's nachts. Dat is niet reëel als hij in Amsterdam ontbijt, in Rome luncht en dineert in New York. Dan moet je je gezonde verstand gebruiken, want die wereld is niet alleen glamour, het is keihard werken." Dat Robbert nu bewust tijd vrijmaakt voor familie en vrienden, ziet hij als teken dat de dj mentaal veel sterker is geworden na zijn burn-out.

Toch zal de rust ook wel even slikken zijn voor Hardwell, verwacht Suki: "Toen ik een nieuw leven startte zonder mijn persoonlijkheid als artiest, voelde het alsof ik een deel van mezelf had begraven. Alles wat ik deed was verbonden met de artiest, al vanaf mijn tienertijd. Mijn eigen persoonlijkheid was helemaal weggecijferd. Het heeft maanden geduurd voordat ik een beetje uitvond wie ik zelf was."