Verdachten schietpartij Spa mogen worden uitgeleverd aan België

Twee Nederlandse mannen van 35 en 38 die worden verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij in Spa mogen worden uitgeleverd aan België. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. Bij de schietpartij kwam een Belgische agent om het leven.

De schietpartij was op 26 augustus. Een groepje Nederlanders had bij een bar ruzie geschopt. Toen agenten aankwamen, zaten de Nederlanders in een taxi. Vanuit daar werd het vuur op de agenten geopend.

Nadat de mannen waren aangehouden in Nederland, dienden de Belgische autoriteiten een verzoek tot overlevering in.

Belgische gevangenis

De Limburgse verdachten verzetten zich hiertegen. Ze zeggen geen aandeel te hebben gehad in het dodelijke geweld, meldt 1Limburg. Bovendien zou de situatie in de gevangenissen in België te slecht zijn. De rechter oordeelde vandaag dat er geen reden is om de overlevering te weigeren. De verdachten worden zo snel mogelijk naar België gestuurd.

Het Openbaar Ministerie in België verdenkt de mannen van het (mede)plegen van moord op de agent en poging tot moord op een andere agent. Een derde verdachte werd kort na het incident al aangehouden in België.