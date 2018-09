'Jawed S. had geen werk en was depressief'

Het is druk bij het vrijdagmiddaggebed in de Turkse moskee op een industrieterrein aan de rand van Ingelheim aan de Rijn. Zo'n tweehonderd gelovigen zijn bij elkaar: Turken, Syriërs, Somaliërs en tal van andere nationaliteiten. In deze moskee kwam Jawed S. iedere vrijdag.

Meestal was hij er ook op zaterdag en zondag om in de Koran te lezen en te bidden in zijn Afghaanse gewaad, vertelt een Syriër die hem regelmatig tegenkwam in de moskee.

Dat S. nu vastzit in Nederland omdat hij een week geleden een aanslag pleegde op twee Amerikanen op het Centraal Station in Amsterdam is tot de meeste moskeegangers nog niet doorgedrongen. Pas als de voorzitter van het moskeebestuur in het Duits, Turks en Arabisch na de dienst de aanwezigen erover vertelt, horen ze ervan.

"Hij kwam om te bidden en liep dan weer naar huis", vertelt een jonge Somaliër die Jawed S. af en toe sprak. "Hij was altijd alleen, had geen contact met andere Afghanen. Wel af en toe met de Somaliërs die naar de moskee komen. Wij voetballen regelmatig met elkaar. Een keer heb ik Jawed kunnen overhalen mee te doen, verder nooit. Hij had geen werk, was depressief." De Somaliër die niet wil dat zijn naam gepubliceerd wordt, woont om de hoek bij S. en wijst zijn huis aan.