Vrouw die mensen oplichtte en verkrachting verzon moet de cel in

Een 30-jarige vrouw uit Hoofddorp die onder meer een valse aangifte heeft gedaan van verkrachting, moet de gevangenis in. Ze heeft tussen september 2015 en juni 2016 ook meerdere mensen en bedrijven opgelicht.

Eind 2015 deed de vrouw aangifte tegen een man die haar in zijn woning in Baarn onderdak bood. Een arrestatieteam lichtte de man midden in de nacht van zijn bed en daarna is hij twee dagen vastgehouden op het politiebureau. De vrouw zei dat de man haar had bedreigd met een mes en haar vervolgens verkrachtte.

Uit de verklaringen van de vrouw blijkt dat ze heeft gelogen bij het doen van de aangifte. De man heeft altijd ontkend de vrouw te hebben verkracht, meldt RTV Utrecht.

Trap verkocht

De vrouw heeft verder meerdere mensen opgelicht. Zo ging ze onder een valse naam naar verschillende kapsalons in Laren en Blaricum zonder te betalen. Toen de eigenaresse van één van de salons haar daarop aansprak, verkocht de oplichtster haar een trap.

Ook bestelde de vrouw allerlei spullen met de creditcard van twee anderen en tankte ze meerdere keren zonder te betalen. Ook haar eigen familie werd niet ontzien. Zo heeft de vrouw de auto en autopapieren van haar broer gestolen en de auto op haar eigen naam laten zetten. Vervolgens verkocht ze het voertuig.

De rechtbank zegt dat de vrouw alles doet om haar zin te krijgen. In 2017 werd ze ook al meerdere keren veroordeeld tot taakstraffen. Nu heeft ze een celstraf opgelegd gekregen van zes maanden, waarvan drie voorwaardelijk.