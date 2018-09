Veel FNV-leden nog ontevreden over nieuwe cao streekvervoer

De FNV-leden hebben ingestemd met een nieuwe cao voor het streekvervoer. Maar bijna 38 procent van de leden stemde toch nog tegen, een ongebruikelijk hoog percentage voor een cao-akkoord. De nieuwe cao geldt voor zo'n 12.000 werknemers.

Na maanden van acties en stakingen bereikten de onderhandelaars begin juli een akkoord met de vervoersmaatschappijen. Daarin staat een loonsverhoging van 7,5 procent in 2,5 jaar tijd en een eenmalige uitkering van 650 euro. Ook zijn afspraken gemaakt over de werkdruk en rust- en plaspauzes.

Maar al snel werd duidelijk dat er onder de leden onvrede was over het akkoord. In een brief schreven 45 kaderleden dat "er negen dagen voor noppes is gestaakt". Zo lag er in eerste instantie de eis dat de werkdruk naar beneden zou gaan door na elke 2,5 uur rijden vijf minuten pauze te krijgen.

In het akkoord is dat een "onderbreking". Een woord zonder waarde, vonden de boze kaderleden: "30 seconden kan ook een onderbreking zijn".

Zware bevalling

FNV-onderhandelaar Peter Wiechmann spreekt van een "zware bevalling". "Ik ben blij dat er met het cao-akkoord is ingestemd. Maar sta niet hard te juichen, want ik vind het natuurlijk erg jammer dat veel leden nog niet tevreden zijn", zegt hij.

De vakbond zal scherp kijken hoe het cao-akkoord in de roosters wordt doorgevoerd, zegt Wiechmann. Daarnaast wil hij de komende tijd opnieuw met de ontevreden leden in gesprek om te kijken of het lukt de ontevredenheid weg te nemen.