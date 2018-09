Rutte over witwaszaak ING: buitengewoon ernstig

"Het is een buitengewoon ernstige zaak", zegt premier Rutte over de witwaspraktijken bij ING. Banken hebben een rol in het bewaken en beschermen van het financiële systeem, vindt ook de premier.

"En nu is gebleken dat ING tekortgeschoten is in deze belangrijke functie voor de samenleving, namelijk het voorkomen van het witwassen van crimineel geld en het voorkomen van de financiering van terrorisme."

Bemoeien

Een oordeel over het besluit van het Openbaar Ministerie om voor 775 miljoen euro te schikken wil Rutte niet geven. Hij vindt dat hij zich daar als politicus niet mee moet bemoeien. "Het OM gaat over strafrechtelijke kant, daar geef ik geen commentaar op maar het lijkt allemaal in orde."

Rutte is wel nauw betrokken bij de gesprekken die minister Hoekstra van Financiën over de kwestie voert, zoals gisteren met de president-commissaris van ING Wijers. Wat daar is besproken, en of Hoekstra heeft aangedrongen op het ontslag van ING-bestuurders, blijft nog geheim. Rutte: "Dat proces is gaande."