'Vermissingsberichten van witte mensen worden veel vaker gedeeld'

Vermissingsberichten op sociale media over witte mensen worden veel vaker gedeeld dan dit soort berichten over niet-witte mensen. Dat meldt journalist Eric van den Berg, die voor Brandpunt+ bekeek hoe vaak berichten over vermiste personen op sociale media worden gedeeld.

Van den Berg turfde voor zijn onderzoek het aantal deelacties bij vermissingsberichten van het Landelijk Bureau Vermiste Personen van de politie en die op de Facebookpagina 'ZoekJeMee', waarop vermissingsberichten worden geplaatst.

Facebookposts over de vermissing van witte mensen werden vijf keer vaker gedeeld dan die van niet-witte mensen, op Twitter bijna twee keer zo vaak. Berichten over witte vermisten bereikten zo'n 26.000 mensen, de teller voor niet-witte mensen kwam uit op gemiddeld 8000 mensen.

Lief wit meisje

"Ik had wel een verschil verwacht, maar het is veel groter dan ik dacht", zegt Van den Berg in het programma Spraakmakers op NPO Radio 1. Wat het grote verschil precies veroorzaakt, weet hij niet. "Als mensen een lief wit meisje zien met blond haar, dan denken ze: dat voel ik, ik ga dat delen. En bij iemand die minder op ze lijkt hebben ze dat gevoel misschien minder snel. Het is een theorie, maar het lijkt mij de meest logische verklaring."

Ook tussen mannen en vrouwen of kinderen en volwassenen zijn verschillen. Maar dat verschil verbleekte bij de kloof tussen witte- en niet-witte mensen, zegt Brandpunt+.