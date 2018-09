Nederlander opgepakt voor oorlogsmisdaden in Liberia

In Frankrijk is een Liberiaans-Nederlandse man opgepakt voor misdaden tegen de menselijkheid. De man zou zich tijdens de Eerste Liberiaanse Burgeroorlog in de jaren 90 schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden.

De man, Kunti K., zou een voormalige militieleider zijn. Hij wordt verdacht van moord, marteling, het inzetten van kindsoldaten, kannibalisme en slavernij.

K., geboren in 1974, zou zijn daden hebben gepleegd tussen 1993 en 1997 in de regio Lofa. Hij vocht toen voor de Ulimo (United Liberation Movement for Liberia for Democracy), een gewapende rebellengroepering die rivaliseerde met de NPFL-beweging van de latere president Charles Taylor.

Bobigny

K. werd gearresteerd in Bobigny, een buitenwijk van Parijs. Daar hield hij zich schuil bij een vriend. De man werd opgepakt door een elite-eenheid van de gendarmerie, nadat de actiegroep Civitas Maxima, die opkomt voor slachtoffers van oorlogsmisdaden, aangifte tegen hem had gedaan.

De man zou al sinds 2016 in Frankrijk hebben gewoond. "Nadat hij Nederland had verlaten, is hij via Belgiƫ naar Frankrijk gekomen", zegt een kolonel van het Centraal Bureau tegen Misdaden tegen de Menselijkheid, Genocide en Oorlogsmisdaden (OCLCH) bij tv-zender Europe 1. Het bureau is een onderdeel van de Franse politiemacht Gendarmerie.