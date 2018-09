Bloemistenechtpaar uit Leersum vrijgelaten uit Turkse cel

Het echtpaar uit Leersum dat sinds half augustus in een Turkse gevangenis zat, is vrijgelaten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken verblijft het tweetal nog wel in Turkije, maar de hoop bestaat dat ze snel terug kunnen naar Nederland.

De twee, die een bloemenwinkel in Leersum hebben, werden tijdens hun vakantie opgepakt op de luchthaven van Istanbul. Waarom ze zijn gearresteerd en later weer vrijgelaten, is onbekend. "Het ligt gevoelig. In verband met de privacywetgeving kunnen we er verder niets over zeggen", aldus een woordvoerder van het ministerie.

Op de Facebookpagina van de bloemenwinkel stond dat de aanhouding het gevolg was van miscommunicatie.

Opgelucht

Burgemeester Frits Naafs van de gemeente Utrechtse Heuvelrug reageert bij RTV Utrecht opgelucht. "Fijn dat ze terug kunnen komen naar Nederland. Het is belangrijk dat ze herenigd kunnen worden met hun kinderen en familieleden."

Naafs heeft het stel nog niet gesproken, maar wil contact leggen als ze thuis zijn. "Ik kan me voorstellen dat ze eerst even rustig op adem willen komen."