Gamebedrijf in China deelt data met overheid tegen verslaving

De Chinese technologiereus Tencent gaat strenge regels invoeren om zo minderjarige gamers te registeren. Het bedrijf probeert zo gameverslaving tegen te gaan, een groot probleem in het land.

De maatregel geldt voor het populaire online spel Kings of Honours, waarin spelers de rol van een historisch Chinees figuur op zich nemen. Kings of Honours is gratis, maar gamers moeten bijbetalen als ze hun avatar willen verbeteren, kostuums willen kopen, of het volgende level te bereiken. Omdat het spel gespeeld kan worden zonder speciale gamecomputer, bereikt het een groot, jong publiek.

Vanaf volgende week moeten spelers zich registreren met hun echte naam, voordat ze kunnen beginnen met de game. De Chinese overheid ontvangt die gegevens vervolgens van Tencent en koppelt de leeftijd van de speler aan een database.

Als blijkt dat de gamer minderjarig is, beperkt het bedrijf de speeltijd: tot twaalf jaar oud een uur per dag, van dertien tot achttien is dat twee uur. Het is voor het eerst dat een Chinees gamebedrijf zo'n beslissing neemt.

In een persconferentie op de app WeChat zegt het bedrijft dat de maatregel helpt om "minderjarige spelers beter te helpen om verstandig te spelen".

'Giftig spel'

People's Daily, de staatskrant van de Chinese overheid, had al eerder kritiek op Kings of Honour. Het spel zou 'giftig' zijn en een 'drug'. De Chinese president Xi Jinping sprak zich al eerder uit over de problemen rondom gameverslaving, vooral bij kinderen.

Deze maand werd Monster Hunter World, een ander spel van Tencent, al verboden in China. Waarom de game niet werd toegestaan, is niet bekend.