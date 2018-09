Visvijvers met 'vangstgarantie' in Groningen en Drenthe

Sportvisserij Groningen Drenthe is bezig met het inrichten van vijvers die zo vol zitten met vis dat het bijna onmogelijk is om niets te vangen. "Vooral in deze snelle tijd hebben mensen weinig geduld om een hele dag op vijf visjes te vissen", zegt directeur Henk Mensinga van Sportvisserij Groningen Drenthe tegen RTV Noord.

"Als je hier na werktijd bijvoorbeeld met je zoon even twee uurtjes gaat vissen, dan vang je beiden iets en ga je ontspannen en met een grote glimlach naar huis."

Visvijver 2.0 in alle gemeenten

Hij noemt het de visvijver 2.0. Er zijn inmiddels van dit soort vijvers in Veendam, Leek en Roden. Mensinga wil het liefst dat er in alle Drentse en Groningse gemeenten zo'n visvijver wordt ingericht.

In Tynaarlo wordt daarom gewerkt aan een voorbeeldvijver. De vijver moet gemeenten en waterschappen overhalen om mee te werken. "Het zou kunnen zijn dat er angst is voor troebel water of hoge vissterfte in zo'n plas", zegt Mensinga. "Hier kunnen we dan laten zien dat die angst ongegrond is."

De voorbeeldvijver wordt straks ook gebruikt om bijvoorbeeld schoolklassen te ontvangen en zo kinderen te enthousiasmeren voor vissen.