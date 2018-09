Amsterdams restaurant vermoedelijk beschoten: vijfde incident in korte tijd

Er is vannacht vermoedelijk geschoten op een restaurant in Amsterdam. Het gaat om een pand aan de Johan Huizingalaan in westelijk Amsterdam, waar vorige maand vier soortgelijke incidenten waren.

De politie werd vanochtend getipt over gaten in de ruiten van het restaurant en doet momenteel onderzoek. De vermoedelijke beschieting vond rond 03.00 uur plaats, meldt AT5.

Vier incidenten in korte tijd

Vorige maand was het in vier dagen tijd ook al vier keer raak in het westelijke deel van de hoofdstad. In de nacht van 11 op 12 augustus werd een interieurwinkel aan de Johan Huizingalaan beschoten. In de nacht van 13 op 14 augustus werd een schoonmaakbedrijf vlak bij de interieurwinkel tientallen keren onder schot genomen. Aan de achterkant van het pand werd een handgranaat gevonden.

De volgende nacht ging er een explosief af dat aan de voordeur van een restaurant in de straat was bevestigd. In dezelfde week werd er een aantal kilometer verderop in de Jan Evertsenstraat een explosief gevonden aan de voordeur van een lunchroom.

Cameratoezicht

De incidenten waren voor burgemeester Femke Halsema reden per direct camera's op te hangen in de Johan Huizingalaan. De politie zette twintig rechercheurs op het onderzoek naar de geweldsincidenten en er werd een mobiele politiepost in de straat gezet. Die staat er inmiddels niet meer, schrijft NH Nieuws.

De politie kan nog niet zeggen of de mogelijke beschieting van vannacht en de vorige incidenten verband met elkaar houden. "We houden alle opties open, maar het onderzoek loopt nog en het is te vroeg om daar iets over te zeggen", aldus een woordvoerder.