'Discussie loon voor gehandicapten niet klaar, ondanks intrekken voorstel'

In Nederland zijn er ongeveer 200.000 mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking. "Dat maakt het moeilijker om mee te komen op de arbeidsmarkt", vertelt politiek commentator Marleen de Rooy. "Nu zit de helft van die mensen op de bank. Het kabinet wilde meer van die mensen aan het werk krijgen, door het toe te staan dat mensen onder het minimumloon werken."

Volgens De Rooy is het best opmerkelijk dat het wetsvoorstel niet doorgaat. "Het stond namelijk al in het regeerakkoord en de hele zomer heeft er een team ambtenaren gewerkt aan de uitwerking ervan. Maar het was een grote maatregel, voor een kwetsbare groep in de samenleving, zonder enig draagvlak: niet bij veel politieke partijen, maar ook niet bij gemeenten en de gehandicapten zelf. Daarom was het voor staatssecretaris Van Ark erg moeilijk om door te zetten."

Hoewel het voorstel van tafel is, blijft Van Lith de plannen van de staatssecretaris over loonkostensubsidie in de gaten houden. "Ik denk dat de problemen nog niet helemaal zijn opgelost. Het kabinet zou werkgevers vooral goed moet voorlichten over hoe ik met mijn arbeidshandicap ingezet kan worden. Met subsidie kunnen er aanpassingen gedaan worden die het voor een werkgever makkelijker maken om mensen met een beperking aan te nemen."