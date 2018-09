OM vraagt om verbod op motorclub No Surrender

No Surrender werd in 2013 opgericht door voormalig Satudarah-lid Klaas Otto. Onder meer Willem Holleeder werd lid. Of je kon motorrijden was niet belangrijk. "Ik kan niet eens op een scooter", zei een lid in een afgeluisterd gesprek. Inmiddels zitten alle kopstukken vast of worden vervolgd wegens geweldsmisdrijven, zegt het OM.

Eerder vroeg het OM al om een verbod van vergelijkbare clubs: de Bandidos en de Hells Angels. Hun beroep loopt nog. Satudarah en Broederschap Catervarius zijn al verboden.

Andere aanpak

In 2007 probeerde het OM voor het eerst om een motoclub via het strafrecht te verbieden. Dat mislukte, de Hoge Raad oordeelde een jaar later dat het OM onvoldoende had aangetoond dat de Hells Angels een criminele vereniging vormde.

In december had een gang naar de civiele rechter wel succes. De rechtbank in Utrecht sprak een verbod uit op motorclub Bandidos. Het OM startte daarna soortgelijke procedures tegen andere 1%-clubs.