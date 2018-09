Geen bewijs dat er in Chemnitz op buitenlanders is gejaagd

Er is geen bewijs dat Duitse rechts-radicalen na de steekpartij van twee weken geleden in Chemnitz jacht hebben gemaakt op buitenlanders. Het hoofd van de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst BfV, Hans-Georg Maaßen, zegt dat in een interview met Bild.

In Chemnitz werd in de nacht van 25 op 26 augustus een 35-jarige Duitser doodgestoken. Daarvoor zijn twee verdachten opgepakt, een Irakees en een Syriër. Verontruste burgers en rechtsradicale jongeren gingen daarna keer op keer de straat op uit protest tegen de komst van asielzoekers naar Duitsland.

Op internet dook een video op, waarop te zien zou zijn dat rechts-radicale jongeren niet-westers ogende mensen zouden hebben opgejaagd. Maaßen denkt dat het om een montage gaat. Er is goede reden om te denken dat iemand bewust valse informatie verspreidt, mogelijk om de aandacht van de moord in Chemnitz af te leiden, zegt hij.

Merkel

Ook bondskanselier Merkel liet zich kort na de steekpartij over de video uit: "We hebben video-opnamen waarop te zien is dat er klopjachten waren, samenscholingen waren, dat haat de straat op ging en dat hoort niet bij onze rechtstaat", zei ze.

Minister-president Kretschmer, een partijgenoot van CDU-leider Merkel, zei eerder deze week al dat er geen klopjacht heeft plaatsgevonden. De gebeurtenissen in Chemnitz moeten correct worden beschreven, waarschuwt hij. "Wat duidelijk is, is dat er geen meute, geen klopjacht of pogrom is geweest."