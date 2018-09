Thaise grotjongens doen redding nog eens dunnetjes over

Voor de opening van een tentoonstelling over hun beproevingen wilden de twaalf geredde voetballers en hun coach hun redding best even overdoen. Glimlachend kropen ze een voor een door een nagemaakte grot, compleet met het geluid van druppend water.

De tentoonstelling werd gisteren geopend in een van de grootste winkelcentra van Bangkok. Behalve een kleine reconstructie van de grot waarin ze vastzaten is er ook apparatuur van de reddingswerkers te zien.

De jongens zaten deze zomer drie weken vast in de grot, nadat ze waren overvallen door snel stijgend water. Bij de opening van de tentoonstelling zei de coach dat ze nooit rekening hadden gehouden met zware regenval.

"We hebben de weersomstandigheden niet goed genoeg gecontroleerd. We dachten: de zon schijnt, de lucht is helder, er kan niets gebeuren. Eenmaal binnen werden we overvallen door het regenwater en zaten we vast. De les is dat je altijd goed moet nadenken over wat er fout kan gaan."