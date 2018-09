Wekdienst 7/9: topbijeenkomst over Syrië en metaalwerkers staken voor cao

En dan nog even dit:

De Amerikaanse pornoactrice Stormy Daniels was gisteravond te gast bij het tv-programma RTL Late Night. In een vooraf opgenomen interview sprak ze een uur met presentator Twan Huys over haar onstuimige leven als pornoactrice, haar affaire met Trump en de rechtszaak die ze voert tegen de president.

Volgens Daniels gaat er nog veel schokkende informatie naar buiten komen over haar seksuele affaire met Trump en de pogingen om haar het zwijgen op te leggen over die affaire. Op de vraag van Huys of die belastende informatie president Trump ten val kan brengen, zegt Daniels: "Ja, er zijn zaken die ik weet, en ik denk dat er fifty fifty kans is. Een beangstigend hoge kans als je de president bent."