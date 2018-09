Trumps kandidaat voor het Supreme Court onder vuur

Voor conservatieve Amerikanen is Kavanaugh een droomrechter. Ze hopen dat de balans in het Supreme Court nu definitief doorslaat naar de conservatieve zijde. De verwachting is dat Kavanaugh het recht op abortus zal ondermijnen, het recht op wapenbezit verstevigt en discriminerende beperkingen zal toestaan voor homo's, lesbiennes en transgenders.

Voor liberalen is hij juist daarom een nachtmerrie. Die vrees is niet ongegrond. Uit gelekte documenten blijkt dat Kavanaugh twijfels heeft over Roe vs Wade, de uitspraak van het Hooggerechtshof in 1973 die het recht op abortus vastlegde.

Tienduizenden overheidsdocumenten

De Democraten in de Senaatscommissie doen er dan ook alles aan om Kavanaughs benoeming tegen te houden. Ze proberen de beraadslagingen te vertragen door tienduizenden overheidsdocumenten op te vragen, die het Witte Huis vooralsnog weigert te vrij te geven.

Democratische senatoren legden Kavanaugh tijdens de hoorzitting het vuur aan de schenen. Hij gaf ontwijkende antwoorden op vragen of president zichzelf gratie kan verlenen. Ook was hij vaag over vragen van senator Harris die wilde weten of hij het onderzoek van speciaal aanklager Mueller had besproken met advocaten van Trump. De meest opvallende actie kwam van de Democratische senator Booker die tegen de regels in vertrouwelijke documenten over Kavanaugh vrijgaf.

De Democratische pogingen om het benoemingsproces te ontregelen zullen waarschijnlijk geen effect hebben. Sinds de Republikeinen de stemmingsregels hebben aangepast, voldoet een simpele meerderheid om de voordracht goed te keuren. De Republikeinen hebben op dit moment nog 51 van de 100 zetels in de Senaat. De verwachting is dat de Senaat over enkele weken stemt over Kavanaugh.