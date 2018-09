Studielening straks fors duurder, studentenvakbond verontwaardigd

Een studielening wordt fors duurder als gevolg van een wetsvoorstel van minister Van Engelshoven van Onderwijs. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) reageert verontwaardigd.

In het wetsvoorstel dat dinsdag naar de Tweede Kamer is gestuurd, staat dat de rente op leningen die per 2020 worden afgesloten voortaan voor 10 jaar wordt vastgezet. Nu is dat nog 5 jaar. Een rente die langer vaststaat is vaak hoger. Daar stelt de minister in het wetsvoorstel tegenover dat over het terugbetalen van de lening straks 35 jaar in plaats van de huidige 15 jaar mag worden gedaan.

Als gevolg van de wet is het de verwachting dat lenen voor studenten duurder wordt. De minister schat in dat studenten per 2020 18 procent per maand meer moeten gaan terugbetalen. Wie dan van de volledige 35 jaar gebruik maakt om terug te betalen kan dan duizenden euro's duurder uit zijn.

Dieper in de schulden

De LSVb wijst erop dat met de wet studenten dieper in de schulden worden gewerkt. "Wij roepen de regering een halt toe en eisen dat zij deze maatregel schrappen", zegt voorzitter Geertje Hulzebos.

De wet moet de Nederlandse schatkist 226 miljoen euro opleveren. Dat geld is nodig om het leenstelsel op de langere termijn betaalbaar te houden, aldus de minister.